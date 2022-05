È in corso alla Mostra d’Oltremare, a Napoli, la convention azzurra. Tra poco, verso mezzogiorno, è prevista la chiusura dei lavori con l’arrivo del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Intanto l’onorevole Mauro D’Attis, non maschera il suo entusiasmo per l’arrivo alla convetion di Ronn Moss e lo comunica attraverso i suoi canali social.