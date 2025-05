Forza Nuova Taranto, Fiore: “Giusta la scelta di Emiliano su Israele”

A Taranto si è svolto l’incontro per la costituzione della nuova sezione locale di Forza Nuova, durante il quale Roberto Fiore, segretario nazionale, ha manifestato il pieno appoggio alla decisione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di sospendere i rapporti istituzionali con Israele, definendo questa scelta come l’unica posizione corretta di fronte alla situazione drammatica in corso in Palestina, che ha descritto come un vero e proprio genocidio ai danni della popolazione palestinese. Fiore ha inoltre esortato l’Italia a prendere consapevolezza della gravità del conflitto e a schierarsi apertamente.

Durante il suo discorso, il leader di Forza Nuova ha anche richiamato l’attenzione sull’impegno che, secondo il movimento, deve essere rinnovato da parte dei propri militanti su tutto il territorio nazionale. In particolare, ha denunciato il silenzio, che ha definito complice, da parte delle istituzioni e dei mezzi di informazione nei confronti delle sofferenze del popolo palestinese, invitando i militanti a mantenere alta l’attenzione e a proseguire le attività di sensibilizzazione.

L’iniziativa, seguita con interesse dai presenti, segna l’avvio ufficiale delle attività della sezione tarantina di Forza Nuova.

