Forza Italia Puglia: “Nessun patto con Decaro ed Emiliano”

FI respinge ogni ipotesi di accordo di “fine legislatura”: “Mai con chi ha distrutto la regione”

Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia interviene nel dibattito politico pugliese respingendo categoricamente ogni ipotesi di intesa con l’attuale maggioranza di Centrosinistra guidata dal presidente Michele Emiliano.

In una nota congiunta, i consiglieri regionali Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte e Antonio Raone ribadiscono la linea del partito: nessun “patto di fine legislatura”.

“Forza Italia è un partito che ha costruito la sua identità sulla credibilità e sulla coerenza. Per questo motivo consideriamo irricevibile ogni forma di accordo con Emiliano o con Decaro. Il centrosinistra lo combattiamo da sempre e non intendiamo offrire appigli a chi da quasi vent’anni governa la Regione con logiche esclusivamente legate alla gestione del potere”, si legge nel comunicato ufficiale.

I consiglieri definiscono fallimentare l’esperienza amministrativa del Centrosinistra pugliese e affermano di voler proseguire con determinazione il ruolo di opposizione che gli elettori hanno assegnato loro. “Continueremo a rispettare la fiducia dei pugliesi che ci hanno votato per rappresentare un’alternativa vera e coerente”, aggiungono.

Nel caso in cui la maggioranza non riuscisse a mantenere la tenuta dell’aula, Forza Italia invita il governo regionale a prendere atto della situazione: “Se il Centrosinistra non ha più i numeri per governare, ne tragga le conseguenze. Si torni al voto e si dia finalmente la possibilità ai cittadini di voltare pagina”.

Il gruppo ribadisce dunque il proprio posizionamento all’opposizione, escludendo qualsiasi apertura a soluzioni di compromesso o sostegno esterno. “Non saremo mai al fianco di chi ha corroso il tessuto istituzionale della nostra regione. La Puglia merita un nuovo inizio, non un prolungamento di un fallimento ormai evidente a tutti”.

