Forza Italia, Gasparri e Barelli: “Il futuro dell’ex Ilva è fondamentale”

Nota congiunta dei capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera: “Continuità impianto essenziale per il Paese”

Il futuro dell’Ilva resta al centro dell’agenda politica. In una nota congiunta, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, hanno ribadito la strategicità della siderurgia per il sistema industriale nazionale.

“Il futuro dell’Ilva è una delle massime preoccupazioni di Forza Italia e dei suoi gruppi parlamentari. Per verificare lo stato della situazione stiamo incontrando in questi giorni tutte le forze sindacali e imprenditoriali interessate e ovviamente le autorità di governo che tempestivamente, anche durante il mese di agosto, hanno seguito con concrete iniziative la vicenda”, hanno dichiarato i due esponenti azzurri.

Gasparri e Barelli hanno sottolineato come il destino dello stabilimento pugliese non sia solo un tema locale: “Il futuro della siderurgia, la produzione di acciaio, il destino dell’Ilva sono strategici per tutto il settore industriale del nostro Paese. La continuità dell’impianto pugliese è una vicenda che riteniamo fondamentale per l’economia nazionale”.

