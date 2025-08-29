29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Maurizio Gasparri

Forza Italia, Gasparri e Barelli: “Il futuro dell’ex Ilva è fondamentale”

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
centered image

Nota congiunta dei capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera: “Continuità impianto essenziale per il Paese”

Il futuro dell’Ilva resta al centro dell’agenda politica. In una nota congiunta, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, hanno ribadito la strategicità della siderurgia per il sistema industriale nazionale.

“Il futuro dell’Ilva è una delle massime preoccupazioni di Forza Italia e dei suoi gruppi parlamentari. Per verificare lo stato della situazione stiamo incontrando in questi giorni tutte le forze sindacali e imprenditoriali interessate e ovviamente le autorità di governo che tempestivamente, anche durante il mese di agosto, hanno seguito con concrete iniziative la vicenda”, hanno dichiarato i due esponenti azzurri.

Gasparri e Barelli hanno sottolineato come il destino dello stabilimento pugliese non sia solo un tema locale: “Il futuro della siderurgia, la produzione di acciaio, il destino dell’Ilva sono strategici per tutto il settore industriale del nostro Paese. La continuità dell’impianto pugliese è una vicenda che riteniamo fondamentale per l’economia nazionale”.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, FdI incontra sindacati: “Produzione acciaio non può fermarsi, è strategica”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Singapore, Pilato e Tarantino fermate per furto: interviene Tajani

29 Agosto 2025 Redazione

Grottaglie, ospedale San Marco senza Oss: “Pazienti lasciati soli di notte”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, tenta una rapina e picchia un 59enne con una scopa: 41enne resta in carcere

28 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Chiude il forum Phica: tra le denunce anche quella dell’attrice tarantina

28 Agosto 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Progetto Aqua, Aqp in campo per una gestione idrica sostenibile

29 Agosto 2025 Redazione

Corato: carabiniere ferito da un’auto in fuga, una denuncia

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, “Nessun progetto contro il randagismo”: l’appello a Comune e Regione

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola