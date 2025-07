Forza Italia deposita un ddl per riaprire le case chiuse e abrogare la Legge Merlin

La questione della prostituzione regolamentata torna al centro del dibattito politico nazionale. Nelle ultime ore, Forza Italia ha depositato al Senato un disegno di legge che punta a abrogare la Legge Merlin del 1958 e reintrodurre la possibilità di aprire case di tolleranza sottoposte a controlli statali.

Il ddl, primo firmatario il senatore Claudio Fazzone, prevede un insieme di norme che disciplinano l’esercizio della prostituzione in forma organizzata, puntando a sottrarre un settore sommerso e privo di tutele al dominio della criminalità e dello sfruttamento.

Il disegno di legge si fonda su alcuni punti chiave:

• Abrogazione totale della Legge Merlin, che dal 1958 vieta la regolamentazione delle case chiuse e ogni forma di favoreggiamento, pur non punendo l’attività individuale della prostituzione.

• Introduzione di un sistema autorizzativo rigoroso: le case chiuse potranno essere gestite da imprese o cooperative regolarmente registrate e dovranno rispettare rigidi standard sanitari, controlli periodici, tracciabilità dei pagamenti e obbligo di contratti di lavoro regolari.

• Età minima per esercitare l’attività fissata a 21 anni, con obbligo di partita IVA e iscrizione a un apposito albo professionale.

• Divieto assoluto di esercitare su strada e sanzioni severe per ogni forma di intermediazione non autorizzata.

• Pene fino a 4 anni di carcere e 100mila euro di multa per chi apre o gestisce case di prostituzione senza permessi, con aggravanti fino a 12 anni di reclusione e 400mila euro di sanzione in caso di sfruttamento o minori.

Secondo Forza Italia, l’attuale normativa ha prodotto ipocrisia e illegalità diffusa, lasciando migliaia di persone senza alcuna tutela sanitaria o contrattuale e alimentando un mercato parallelo legato al crimine organizzato.

“Non possiamo più far finta di non vedere che la prostituzione è una realtà diffusa, che si alimenta nella clandestinità e spesso nella violenza”, ha dichiarato il senatore Fazzone. “Regolamentare significa restituire dignità a chi sceglie di fare questo mestiere e garantire sicurezza alle città”.

La proposta ha subito acceso il dibattito.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha accolto con favore l’iniziativa, definendola “una battaglia di civiltà che la Lega sostiene da anni” e auspicando un percorso rapido in Parlamento.

Più caute le altre forze del centrodestra, mentre i partiti di centrosinistra e diversi movimenti femministi hanno espresso profonda preoccupazione, denunciando il rischio di una nuova mercificazione del corpo delle donne e un incremento dello sfruttamento sotto mentite spoglie di legalità.

L’eredità della Legge Merlin

La Legge Merlin, approvata nel 1958 su impulso della senatrice socialista Lina Merlin, rappresentò un passaggio storico di civiltà, chiudendo circa 500 case di tolleranza in tutta Italia e cancellando l’albo delle prostitute. Da allora, la prostituzione è consentita solo in forma individuale e volontaria, mentre è vietato qualsiasi contesto organizzato o intermediato.

Nel tempo, però, numerosi osservatori hanno sollevato dubbi sull’efficacia di questo modello, ritenuto incapace di contrastare la criminalità e di tutelare chi si prostituisce.

Il disegno di legge verrà assegnato alle Commissioni parlamentari competenti, dove partiranno le audizioni con giuristi, associazioni di categoria, rappresentanti delle forze dell’ordine e ONG.

Il tema si candida a diventare uno dei fronti politici più divisivi dei prossimi mesi, toccando questioni etiche, sociali e di ordine pubblico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts