Forza Italia attacca Decaro: “Più interessato al potere che alle idee”

I parlamentari pugliesi e i consiglieri regionali di Forza Italia criticano la possibile candidatura di Antonio Decaro a governatore della Puglia, sostenuta sia da Giuseppe Conte che da Matteo Renzi. In una nota congiunta, gli esponenti azzurri sottolineano come, a loro avviso, l’unico punto in comune tra i due leader sia “far fuori politicamente Emiliano e i suoi uomini”, chiedendo però chiarimenti sulle posizioni divergenti sull’ex Ilva. “Le loro opinioni sull’ex Ilva sono diametralmente opposte: come intendono conciliarle?” si legge nella nota, che aggiunge una stoccata al sindaco di Bari: “A Decaro, tra presentazioni di libri e selfie in tutti gli eventi, evidentemente va bene. L’importante è gestire il potere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author