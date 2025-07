Forum in Masseria, Lollobrigida: “In America c’è voglia di acquistare italiano”

MANDURIA – Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida partecipando ad uno dei dibattiti nell’ambito di “Forum in Masseria” moderato da Bruno Vespa, ha parlato della recente e positiva missione in USA: “C’è voglia negli Stati Uniti di acquistare italiano, per la qualità dei nostri prodotti che garantisce la salvaguardia della salute. ‘Stiamo bene insieme’ è lo slogan che volgiamo lanciare negli USA. A noi serve vendere su quel mercato”.

