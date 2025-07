Forno crematorio a Caprarica, Basile: “Non serve, non è emergenza”

“Non credo esista una reale emergenza legata alle tumulazioni a Caprarica”. A dirlo è Dino Basile, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che nel corso della seduta della Commissione Ambiente ha espresso perplessità in merito alla costruzione di un forno crematorio nel piccolo centro salentino.

“La scelta della cremazione è personale, spesso legata anche a motivazioni economiche, ma il punto non è essere favorevoli o contrari alla pratica in sé. La vera questione è capire se abbia senso realizzare un impianto del genere in una comunità di poco più di 2.200 abitanti”, ha affermato Basile sottolineando come i costi ambientali e i benefici reali del progetto vadano analizzati con maggiore attenzione.

“Durante i lavori della Commissione non è stato possibile entrare nel merito degli impatti ambientali del progetto – ha precisato Basile – in quanto l’ARPA ha dichiarato di non aver ancora visionato il piano. La discussione si è quindi concentrata sull’impianto normativo: una legge regionale del 2008 in materia funeraria, mai attuata, prevedeva la pianificazione e localizzazione degli impianti di cremazione”,

“Sono passati 17 anni e quella pianificazione non è mai arrivata, lasciando spazio a una proliferazione disordinata di richieste da parte dei Comuni”, ha detto il consigliere.

Secondo Basile, la situazione di Caprarica richiede un’analisi specifica: “Mi risulta che il cimitero disponga ancora di loculi disponibili. Dunque, non c’è emergenza sepolture che possa giustificare l’installazione di un impianto i cui fumi, pur controllati, sorgerebbero a ridosso del centro abitato”.

Facendo un parallelismo, Basile ha ricordato la questione dei dissalatori: “Non sono favorevole in linea generale, ma in presenza di un’emergenza agricola potrei sostenerli. Qui, invece, dobbiamo domandarci: c’è davvero un’urgenza tale da imporre questo progetto a Caprarica?”.

Il consigliere ha infine ribadito l’importanza di procedere con una pianificazione regionale chiara e condivisa, evitando decisioni calate dall’alto che rischiano di penalizzare piccoli territori senza rispondere a reali esigenze.

