MODUGNO- È stato fermato per un controllo dai carabinieri, non ha esibito come richiesto i documenti e, anzi, ha fornito le generalità del fratello: un 41enne è stato denunciato perché non ha conseguito la patente di guida.

È accaduto a Modugno durante un servizio di controllo del territorio dei militari quando, a seguito di un controllo della circolazione stradale, quale conducente, non ha avuto al seguito i documenti di riconoscimento declinando le generalità del fratello. Dai successivi accertamenti, è emerso che il 41enne era privo di patente di guida poiché mai conseguita. Dunque, l’uomo, è stato denunciato.