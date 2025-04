Formula Challenge, il Tricolore 2025 parte da Potenza

Sarà la Basilicata a inaugurare ufficialmente il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2025. Il 27 aprile, il circuito cittadino di viale Unicef a Potenza ospiterà l’8ª edizione del Trofeo “Città di Potenza”, prima tappa del Tricolore di specialità e prova d’apertura anche del Campionato Interregionale CPB 2025, del 2° Trofeo dello Ionio e del nuovo Trofeo KC2025 per kart cross.

Partenza in salita, ma si corre

Nonostante le difficoltà legate al triplicato aumento delle polizze assicurative, gli organizzatori della Basilicata Motorsport, guidati da Carmine Capezzera, hanno deciso di non gravare sui piloti. «Non applicheremo il diritto di rivalsa – assicura il presidente –. Le difficoltà sono molte, ma l’entusiasmo e il sostegno delle piccole aziende e dell’Automobile Club Potenza, con il presidente Moni Bevilacqua, ci stanno aiutando a portare avanti l’evento».

Circuito lungo 3.200 metri complessivi

Per incentivare la partecipazione, è stata ridotta la quota d’iscrizione a 220 euro per chi si registra entro il 21 aprile. Il circuito, lungo 3.200 metri complessivi, sarà allestito lungo il viale che costeggia le scale mobili Santa Lucia, con dodici chicane, un tratto a doppia corsia e una rotatoria ad anello che rende il tracciato unico e spettacolare.

Memorial e novità

La gara renderà omaggio alla memoria di Nicola Maitilasso, pilota locale scomparso, e per il secondo anno sarà assegnata anche una targa in ricordo di Francesco Solimena, già presidente della scuderia. Tra le novità, la presenza in pista dei Kart Cross 600, che fanno il loro debutto nel panorama della velocità su strada dopo il successo ottenuto nelle gare su terra.

Programma e attese

Le verifiche tecniche e sportive si svolgeranno sabato 26 aprile dalle ore 15. Domenica 27, invece, spazio alle tre manches di gara, precedute da una sessione cronometrata di ricognizione. L’auspicio degli organizzatori è in una forte partecipazione dei piloti per onorare una competizione che, nonostante le difficoltà, si conferma tra gli appuntamenti più attesi del motorsport nazionale.

Per info e aggiornamenti: pagina Facebook Basilicata Motorsport.

