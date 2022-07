Un pugliese potrebbe tornare a gareggiare in Formula 1. È proprio così, la nostra Puglia potrebbe essere protagonista sul palcoscenico più importante per l’automobilismo. Antonio Giovinazzi sarebbe tra i candidati per la sostituzione di Sebastian Vettel nella scuderia Aston Martin, uscendo così dall’orbita Ferrari. Il pilota tedesco quattro volte campione del mondo ha infatti annunciato il suo ritiro a fine stagione e l’Aston Martin, ovviamente, sta riflettendo sul possibile sostituto. La soluzione al momento più probabile sembrerebbe quella dell’olandese Nick De Vries, attualmente terzo pilota della Williams, ma non si esclude affatto la pista legata al nostro Giovinazzi. L’Aston Martin starebbe infatti monitorando la situazione sul pilota nativo di Martina Franca, attualmente terzo in Ferrari. Giovinazzi è sicuramente attratto dalle prossime sfide che lo vedrebbero impegnato con la Rossa, ma questa potrebbe essere una grande opportunità per rientrare in Formula 1 da protagonista: il suo debutto è arrivato nel 2017 con la Sauber, divenuta poi Alfa Romeo, fino a ritornare terzo pilota un anno dopo. Nel 2019 l’Alfa Romeo lo ha poi ufficializzato come secondo pilota, al fianco dell’ex ferrarista Kimi Raikkonen, rimanendovi fino al Mondiale del 2021. Tornato in orbita Ferrari, da terzo pilota insieme a Michael Schumacher, per Giovinazzi potrebbero dunque riaprirsi le porte della Formula 1, in sostituzione di un pluricampione mondiale come Sebastian Vettel. Insomma, dopo Vitantonio Liuzzi, Antonio Giovinazzi è pronto a tenere alta la nostra bandiera.