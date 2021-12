BARI – 150mila euro per progetti innovativi e sperimentali rivolti a studenti diversamente abili: la Regione rilancia sul diritto allo studio di chi è in difficoltà e c’è il via libera della giunta come dichiarato dall’assessore regionale Sebastiano Leo. L’ente ha inoltre annunciato borse di studio per chi si è distinto nel percorso universitario e sceglie le università pugliesi.

Servizio di Ilaria Delvino