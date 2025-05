“Forma e Informa”, a Taranto nuovo passo nella formazione politica

Partecipazione numerosa e interessata per il secondo appuntamento della Scuola di Formazione Politica “Forma e Informa” promossa da Fratelli d’Italia, svoltosi il 3 maggio a Taranto. Al centro dell’incontro argomenti cardine per l’amministrazione pubblica, come il funzionamento degli enti locali, il Testo Unico degli Enti Locali e la Legge 241/1990 sull’accesso agli atti amministrativi.

L’iniziativa ha attirato l’attenzione di cittadini, giovani, amministratori e professionisti, testimoniando un crescente interesse verso i temi della formazione politica e della gestione amministrativa.

Durante la giornata è intervenuto Alessandro Palombi, vicepresidente del Comitato Parlamentare Procedimenti di Accusa e della Giunta per le Autorizzazioni. “Ho avuto il piacere di partecipare a questo importante momento di condivisione a Taranto, una città che ho trovato bellissima. Credo fermamente nel valore della formazione per chiunque voglia impegnarsi seriamente nella vita pubblica”, ha dichiarato l’onorevole Palombi.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Giovanni Maiorano, responsabile della scuola di formazione: “Questo secondo modulo ha confermato il crescente interesse che la nostra iniziativa sta suscitando. La partecipazione è stata ancora una volta straordinaria, segno di una vivace volontà di comprendere a fondo le dinamiche politiche e amministrative. Ringrazio sentitamente l’amico Alessandro Palombi per il suo prezioso contributo”.

Il dibattito è stato ulteriormente arricchito dagli interventi di Nicola Fumarola e Stefano Liuzzi, che hanno portato analisi e prospettive tecniche sui temi affrontati.

A moderare l’incontro è stata Grazia Lillo, responsabile operativa del progetto: “Un altro successo per ‘Forma e Informa’. Desidero ringraziare Alessandro Palombi per aver condiviso la sua esperienza e competenza, unitamente a Stefano Liuzzi e Nicola Fumarola per la loro disponibilità. Un ringraziamento speciale a Giovanni Maiorano per aver creduto e sostenuto con passione questo progetto formativo. Vi aspettiamo numerosi per il prossimo appuntamento del 17 maggio”.

L’incontro ha evidenziato il ruolo centrale della formazione per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e per la costruzione di una classe dirigente consapevole e preparata. L’attenzione si sposta ora sul prossimo modulo, già atteso con interesse.

