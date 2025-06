Nardò, foresteria Boncuri: presentati gli strumenti anticaporalato

Nelle scorse ore, all’interno della foresteria Boncuri, che ospita i braccianti nella zona industriale di Nardò, Arpal Puglia e la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale della Regione Puglia hanno presentato le azioni messe in campo per questa stagione.

Dando, così, immediata attuazione al protocollo d’intesa sul nuovo modello di gestione della foresteria firmato nella mattinata del 26 giugno in Prefettura a Lecce.

Nella stessa foresteria, Arpal Puglia ha attivato il suo Sportello anticaporalato, gestito dal Centro per l’impiego di Nardò e attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Un presidio fondamentale, che eroga servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per chi è in cerca di un’occupazione.

E proprio in quest’ottica è stato organizzato il primo recruiting day della stagione direttamente all’interno della foresteria, in contemporanea alla presentazione dei servizi. A tenere i colloqui di lavoro sono state cinque aziende del settore agricolo.

Tra le novità anche il Camper di Lavoro, gestito da Arpal insieme a Ce.F.A.S., Sale della Terra e Consorzio Mestieri Puglia: conta la presenza di un mediatore culturale e sarà a Boncuri ogni martedì dalle 12 alle 18.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author