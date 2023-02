Football Americano del CSI: Navy Seals Bari campione

Resta al Sud il titolo del Football Americano del CSI. A laurearsi campioni dopo una finale spettacolare al Guelfi Stadium di Firenze, uno dei templi del football americano made in Italy, sono stati i Navy Seals di Bari.

Primo quarto tutto di marca lagunare con i Cocai a segno in ciascuno dei primi tre drive. Le “forze speciali“ pugliesi, dopo aver faticato molto nei primi due quarti, chiuso il primo tempo sotto 22-12 grazie ad un touchdown proprio sul finale di tempo, reagiscono nella ripresa, dove sono apparsi molto più sciolti in attacco e impenetrabili in difesa.

Merito di coach Michele Fumarola che avrà saputo al meglio modificare il piano tattico negli spogliatoi. Certo è che i tre touchdown del terzo quarto hanno ribaltato l’inerzia della partita e anche nel quarto ed ultimo quarto, finché c’è stata partita in endzone ci sono arrivati più facilmente i 7 ragazzi dei Seals.

Solamente nel finale, sul 44-22 sono tornati a marcare punti i lagunari del Cocai, comunque meritevoli di applausi a Firenze per aver disputato una regular e una post season senza mai perdere nel 2022-2023.

A pochi giorni dall’attesissimo Superbowl USA in Arizona, fra Cheefs ed Eagles, gli appassionati di questo sport hanno potuto godersi uno spettacolo dignitosissimo in rete. Trasmesso sul canale YouTube del CSI, moltissimi appassionati hanno potuto apprezzare le corse del running back dei veneti Gianluca Longo, o i lanci del qb pugliese Michele Marvulli. Corse, lanci e placcaggi hanno impreziosito una gara assai combattuta. MVP del Superbowl CSI è stato eletto il runningback n. 10 dei neocampioni nazionali CSI Luciano Giuliani, autore dei due touchdown del primo tempo e di un’ottima reverse in attacco nel quarto quarto.

Un percorso netto quello dei pugliesi, che nella stagione regolare e nella post season hanno dominato il girone sud del campionato vincendo tutte le partite e superando in semifinale gli Steel Bucks Caserta, bronzo in finale grazie al 25 a 0 contro i Commandos Brianza realizzato prima del Superbowl arancioblu.

Per il CSI la stagione del football americano proseguirà adesso in primavera con un corso per arbitri e l’inizio del campionato 5-Men.

