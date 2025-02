Puglia, Centrodestra in pressing su Fontana candidato presidente

Il centrodestra pugliese è in fase di valutazione per individuare il candidato ideale alle prossime elezioni regionali, ma in realtà ancora in alto mare. I leader guardano alla società civile e tra i nomi emerge quello di Sergio Fontana, attuale presidente di Confindustria Puglia.

Chi è Sergio Fontana?

Sergio Fontana, originario di Canosa di Puglia, è un imprenditore di spicco nel panorama industriale regionale. Laureato in Farmacia, è amministratore delegato della Farmalabor Srl, azienda leader nella distribuzione di materie prime per uso farmaceutico. Nel luglio 2020, è stato eletto all’unanimità presidente di Confindustria Puglia per il quadriennio 2020-2024, succedendo a Domenico De Bartolomeo.

In queste settimane è in corso il pressing del centrodestra pugliese che ha intensificato gli sforzi per convincere Fontana a candidarsi come governatore alle prossime elezioni regionali. Nonostante le pressioni, Fontana ha dichiarato: “Sono un lavoratore…”, lasciando intendere una certa reticenza a entrare nell’agone politico.

La coalizione di centrodestra è consapevole dell’importanza di presentare un candidato forte e rappresentativo, capace di unire le diverse anime della coalizione e di competere efficacemente contro gli avversari politici che per il momento vedono scherato il temibile e trasversale Antonio Decaro. La scelta di un profilo come quello di Sergio Fontana potrebbe rappresentare una strategia vincente, grazie alla sua esperienza nel mondo imprenditoriale e alla sua conoscenza delle dinamiche economiche regionali.

