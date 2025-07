Fondo sanitario da 48 milioni, M5S: “Vogliamo sapere da dove arrivano”

Marco Galante: “Variazione di bilancio da analizzare con attenzione, non si può sempre agire con urgenza”

“Ho votato a favore del disegno di legge che prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive per il fondo sanitario regionale, ma ritengo necessario approfondire i contenuti degli emendamenti e le cifre previste dalla variazione di bilancio”. Lo dichiara Marco Galante, capogruppo del Movimento 5 Stelle, al termine della seduta della I Commissione Bilancio della Regione Puglia.

Con l’approvazione del provvedimento, il fondo sanitario regionale passa da 30 a 48 milioni di euro. Tuttavia, Galante ha espresso perplessità sul metodo con cui sono stati presentati gli emendamenti. “Sono arrivati poche ore prima della seduta e siamo venuti a conoscenza del loro contenuto solo dopo la relazione dell’assessore Amati. È per questo che ho chiesto il ritiro degli emendamenti: serve più tempo per esaminarli con attenzione”.

Critico anche il giudizio sulla variazione del bilancio di previsione 2025 e sul pluriennale 2025-2027, su cui il consigliere si è astenuto: “Comprendiamo l’urgenza, ma la documentazione è stata trasmessa solo sabato. Sarebbe stato opportuno disporre di più tempo per analizzare le voci di spesa, capire da dove derivino le economie dei dipartimenti e delle agenzie e su quali capitoli si sia intervenuti”.

In particolare, Galante ha annunciato che il M5S chiederà chiarimenti in aula anche su altri fondi oggetto di attenzione, come il Fondo Speciale per la Cultura e il Patrimonio Culturale, i cui operatori sono ancora in attesa dei pagamenti relativi al 2024. “Non possiamo permettere che si continui ad agire con urgenze imposte e senza trasparenza. Su sanità, cultura e gestione dei fondi pubblici serve rigore, chiarezza e disponibilità al confronto”, ha concluso.

