Fondo agricolo trasformato in discarica: denunciato 69enne andriese

Un fondo agricolo trasformato in deposito illegale di rifiuti: è quanto hanno scoperto nella zona del Santissimo Salvatore ad Andria i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Corato in collaborazione con la Polizia di Stato e la Questura della Bat e i carabinieri del Comando provinciale di Barletta, Andria, Trani sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani.

Il terreno di 300 metri quadrati era di proprietà di un 69enne di Andria deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per attività illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza le dovute autorizzazioni.

L’operazione ha permesso di accertare che il 69enne, nel corso del tempo, aveva adibito un fondo agricolo di proprietà, ad area di deposito incontrollato di una vasta tipologia di rifiuti. Nel sito sono stati rinvenuti veicoli fuori uso, parti di veicoli, due container, macchinari in evidente stato di ossidazione, come compressori e rullo, pneumatici fuori uso, materiale ferroso, plastiche, numerose biciclette e ciclomotori non più funzionanti, attrezzi agricoli in evidente stato di disfacimento e mobili in stato di abbandono.

Il Giudice per le Indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il sequestro dell’intera superficie ed emesso decreto di sequestro preventivo della stessa.

L’attività, frutto della stretta collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, rientra nell’ambito delle azioni congiunte finalizzate al contrasto dei reati ambientali nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author