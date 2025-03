Fondi UE su sanità, Ministro Foti: “Dovremmo raggiungere obiettivi”

BARI – Il Ministro per gli Affari europei Tommaso Foti è intervenuto durante la tre giorni dedicata alle politiche in ambito sanitario che si sta svolgendo nel capoluogo pugliese. Ha partecipato anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo che ha messo l’accento sul corretto utilizzo dei fondi: “Ho visto in Puglia risorse in ambito sanitario destinate invece a una piscina”.

