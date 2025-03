Fondi UE, Palmisano (M5S) attacca FdI e FI: “Nemici del Sud”

“Fratelli d’Italia e Forza Italia si confermano nemici del Sud”, dichiara l’europarlamentare Valentina Palmisano (M5S), criticando i due partiti per non aver sostenuto l’emendamento che avrebbe evitato il taglio dei fondi strutturali UE destinati allo sviluppo, bloccandone la destinazione alle spese per la difesa. “FdI si è astenuto, FI ha votato contro”, sottolinea Palmisano, definendolo “un grave errore” che avrebbe potuto essere evitato con soli 20 voti in più.

“FdI e FI si vantano dei 6 miliardi destinati alla Puglia, ma poi si muovono in direzione opposta”, accusa l’europarlamentare, ribadendo che “la politica di coesione deve servire a sostenere lo sviluppo dei territori fragili, non a finanziare la corsa agli armamenti”. Il M5S promette battaglia in tutte le sedi istituzionali.

