ANDRIA – I fondi del PNRR interesseranno anche la città di Andria. L’amministrazione comunale ha effettuato un incontro tecnico per analizzare i progetti che verranno inclusi nel piano di rigenerazione urbana. Per il comune federiciano saranno disponibili 20 milioni di euro, una somma che andrà investita nella riqualificazione di Palazzo Ducale e nei quartieri Fornaci e San Valentino.

Presenti all’incontro il sindaco Giovanna Bruno, l’assessore ai lavori pubblici Mario Loconte e la dirigente comunale che seguirà le operazioni, l’ingegnere Santola Quacquarelli. Riflettori puntati sulla parte burocratica del piano economico: l’assegnazione dei lavori e lo start ufficiale delle attività vanno espletati entro il 30 giugno 2023, mentre il termine delle cantierizzazioni previste è fissato per il 2026.

Andria raggiunge quindi una cifra di 65 milioni di euro in due tranches, utili per rinnovare il volto della città e renderla ulteriormente spendibile sotto l’aspetto turistico, commerciale e sociale. Una via che hanno intrapreso anche gli altri due capoluoghi della BAT: anche a Barletta sono andati 65 milioni di euro, 50 milioni, invece, sono stati assegnati a Trani.