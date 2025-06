Fondi coesione usati per riarmo UE: “Socialisti piegati al sistema”

Valentina Palmisano (M5S): “Traditi i cittadini del Sud. Scelta indegna, noi restiamo coerenti”

“Sconcertante l’uso dei fondi di coesione per il riarmo”. Così Valentina Palmisano, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, ha commentato l’esito del voto in Commissione Sviluppo Regionale sul testo legislativo per la revisione di medio termine dei fondi UE, in cui è stata approvata la possibilità di destinare parte delle risorse alla spesa per la difesa.

Nel mirino della parlamentare pugliese, in particolare, il voto favorevole espresso dal gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), che secondo Palmisano “hanno scelto di sostenere senza fiatare le politiche di riarmo promosse da Ursula von der Leyen e dalla sua maggioranza sempre più spostata a destra”.

“Noi, al contrario, siamo stati coerenti con i nostri valori e possiamo tornare nei nostri territori, guardare negli occhi i cittadini del Sud e dire loro che non li abbiamo traditi”, ha dichiarato l’eurodeputata in una nota.

La posizione del M5S contrasta con quanto sostenuto il giorno prima da Iratxe Garcia, la capogruppo S&D Perez, che aveva chiesto alla presidente della Commissione Europea un rinnovato impegno per politiche europeiste. “Peccato che siano proprio loro i primi a rinnegare i principi fondanti dei Trattati dell’Unione, che parlano di coesione economica, sociale e territoriale”, sottolinea Palmisano.

Per l’eurodeputata, la decisione di utilizzare risorse pensate per lo sviluppo e la riduzione delle disuguaglianze “rappresenta un vero e proprio tradimento degli obiettivi dell’UE”. E lancia un monito: “I cittadini prima o poi presenteranno il conto a chi continua a voltare loro le spalle”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author