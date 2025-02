Fondi anti-Xylella, il Pd attacca: “Nessun confronto sulle risorse”

Dopo quasi un anno di attesa, sono finalmente disponibili i 30 milioni di euro previsti dal Dl Agricoltura per contrastare la xylella in Puglia. Tuttavia, il Partito Democratico attacca il governo per la gestione delle risorse, lamentando la totale assenza di confronto sulle modalità di erogazione.

“Avremmo voluto discutere le modalità di distribuzione, ma il ministro ha deciso tutto da solo”, denunciano in una nota congiunta il segretario del Pd pugliese Domenico De Santis, il capogruppo dem nel consiglio regionale Paolo Campo e il presidente della commissione agricoltura Francesco Paolicelli. I tre criticano anche la scelta di inviare un sottosegretario a una fiera senza fornire chiarimenti sui criteri di assegnazione dei fondi.

Il Pd replica così alle accuse mosse da Fratelli d’Italia in seguito ad alcune dichiarazioni dell’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia (Pd), sul decreto interministeriale. “Dovrà essere emesso un nuovo bando con nuove istruttorie, il che rischia di rallentare l’erogazione delle risorse”, avvertono i dem, che avrebbero preferito utilizzare i fondi per scorrere le graduatorie esistenti o potenziare il bando regionale sulla rigenerazione olivicola.

Per affrontare il problema, l’assessore Pentassuglia ha convocato tutte le aziende agricole pugliesi in vista dell’incontro del 26 febbraio al ministero, con l’obiettivo di presentare una posizione unitaria del settore.

