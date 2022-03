Lecce, fondazione geometri avvia raccolta fondi per Ucraina

Lecce- La FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI DI PUGLIA ha attivato una raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina in fuga dall’orrore della guerra. L’iniziativa mira in primo luogo a supportare le azioni e i programmi di ospitalità organizzati nel nostro Paese per i profughi ucraini.

“Ad oggi si contano oltre un milione di sfollati, centinaia di migliaia di cittadini bloccati a Kiev, Mariupol, Kharkiv e in molte altre città bombardate negli ultimi giorni. Non possiamo rimanere a guardare: la realtà di questa guerra drammatica ci spinge ad agire”, sottolinea Luigi Ratano, presidente della Fondazione pugliese che riunisce i Collegi Geometri di Lecce, Bari, Foggia, Lucera e Taranto. “L’impegno per la pace e per la solidarietà da sempre sono nel Dna della nostra Categoria. Abbiamo deciso per questo un primo stanziamento che avvii gli aiuti e poi vogliamo permettere a tutti i nostri iscritti di contribuire a loro volta. Sappiamo che l’aiuto che potremo dare sarà ampiamente insufficiente, ma è il nostro modo per agire. L’obiettivo è fornire, tramite le Reti ufficiali, beni di prima necessità, kit di primo soccorso, cibo, vestiti, assistenza sanitaria, accoglienza e quanto necessario in uno scenario in continua evoluzione. Unendo i nostri sforzi ai numerosi appelli ed iniziative che si stanno moltiplicando in tutta Italia, potremo dare un contributo importante per fronteggiare questa emergenza e aiutare coloro che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese, spesso con mezzi di fortuna, intraprendendo viaggi interminabili e pericolosi”.

La FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI DI PUGLIA pianificherà le proprie linee di intervento a livello nazionale, attraverso i canali istituzionali (Croce Rossa, Caritas, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile). Per contribuire alla raccolta fondi si può effettuare un bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI DI PUGLIA presso Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT76A0335901600100000161467 – Causale “Sostegno umanitario alla popolazione ucraina”.