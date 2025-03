Fondazione Taranto per lo sport: “Bisogna partire subito”

Massimo Ferrarese, commissario del Governo per i Giochi del Mediterraneo 2026, ha annunciato la nascita della fondazione per sostenere e rilanciare lo sport a Taranto. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aiutare associazioni e società sportive offrendo nuove opportunità ai giovani.

Primi fondi già raccolti

Ferrarese ha reso noto che diversi imprenditori hanno già risposto positivamente, con un primo fondo di partenza di 500mila euro. «Questa cifra è solo l’inizio», ha dichiarato invitando ulteriori realtà del territorio a partecipare al progetto.

Un aiuto concreto allo sport

La fondazione sarà aperta a tutti: chiunque avrà difficoltà, bisogno di strutture o di supporto per far crescere i propri ragazzi nello sport potrà rivolgersi a questo nuovo ente.

La gestione delle strutture

Il commissario ha messo in evidenza la necessità di evitare che i nuovi impianti diventino cattedrali nel deserto. «Solo la piscina costerà 1,2 milioni di euro l’anno in gestione», ha spiegato sottolineando la sfida che attende la città.

Appello all’unità della comunità

Ferrarese ha voluto anche zittire eventuali polemiche: «Le critiche sterili non servono. È il momento di unire le forze, non solo economicamente, ma anche con partecipazione e attenzione».

Un’occasione da non perdere

Infine, l’appello ai cittadini: «Insieme possiamo garantire un futuro sportivo alla nostra città. Se non partiamo ora, rischiamo di perdere tutto». La fondazione si inserisce così in un percorso fondamentale di crescita e riscatto per Taranto, in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author