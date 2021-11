TARANTO- È stato fermato per strada dai carabinieri e insieme sono andati nella propria abitazione per una perquisizione domiciliare: un uomo è finito ai domiciliari e il complice denunciato perché hanno nascosto 750 grammi di infiorescenze e foglie di marijuana in boccacci di vetro e nelle buste.

Sono stati i militari della Sezione operativa di Taranto, al culmine di un lungo e paziente servizio di osservazione e controllo svolto nella borgata di Talsano, a bloccare un 31enne tarantino con precedenti alle spalle e insieme si sono recati alla sua abitazione per effettuare una perquisizione domiciliare.

Una volta all’interno dell’appartamento i sospetti dei militari si sono rivelati fondati perché hanno trovato un importante quantitativo di marijuana, suddiviso tra foglie e infiorescenze essiccate contenute all’interno di buste e boccacci in vetro. Inoltre, sono stati trovati specifici flaconi di fertilizzante e riviste specializzate relative al corretto metodo per crescere e curare le piantine di marijuana. L’uomo è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari, mentre un suo conoscente, trovato all’interno della stessa abitazione e in possesso di cinque grammi di hashish, è stato denunciato per il concorso nel reato di spaccio.