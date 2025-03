Foggia, Zauri sul derby: “Cerignola bel banco di prova”

Vigilia di derby in casa Foggia. Nel turno infrasettimanale di Serie C, infatti, i rossoneri affronteranno la capolista Audace Cerignola. Un match presentato così dal tecnico del Foggia, Luciano Zauri: “Domani sarà la prima tappa. La sfida si presenta da sola, sarà un bel banco di prova. Arriviamo carichi e tranquilli per averla preparata bene. Siamo pronti, dobbiamo arrivare al match con la testa giusta”.

Il centrocampo: “Si è sempre detto che il centrocampo è il motore della squadra. Abbiamo fuori Mazzocco ma abbiamo recuperato Danzi e Pazienza sta compiendo passi in avanti. La competizione è molto tirata”.

Gara aperta: “Il Cerignola è una squadra molto solida, come dimostrano i pochi gol presi. Nelle ultime partite, stiamo segnando ma stiamo subendo qualche gol in più. Sarà una partita aperta, almeno sulla carta”.

Rapporto con Canonico: “Non abbiamo mai litigato con il presidente Canonico. Avere qualche visione differente non significa non andare d’accordo. Abbiamo una linea comune e vogliamo che il Foggia vinca”.

Il rischio del derby: “Dobbiamo vincere, a prescindere dall’avversario. Il Cerignola è un’ottima squadra ma dobbiamo ottenere i tre punti”

