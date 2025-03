Foggia, Zauri: “Se resto? Vorrei avere voce in capitolo”

Catania-Foggia, una sfida che, guardando l’attuale classifica, potrebbe valer tanto in ottica playoff, forse un po’ meno però, in caso di stravolgimenti ormai sempre più probabili. Resta un match diverso dagli altri, almeno in ottica rossonera: al “Massimino” un Catania con ben nove assenze, il tecnico Zauri tiene in guardia i suoi dopo il k.o. incassato contro il Potenza. Nella conferenza stampa prepartita l’allenatore, commentando la situazione legata a Taranto e Turris, ha anche denunciato un’evidente falla nel sistema calcio.

Lo stesso Zauri che, successivamente, ha voluto lanciare un messaggio chiaro in merito al suo futuro sulla panchina del Foggia. Le sue parole nel servizio.

