Foggia, Zauri: “Mai mollato anche dopo il rigore. Playoff? Giochiamocela”

Analisi di mister Zauri, allenatore del Foggia, dopo il successo ottenuto contro il Sorrento: “Spiace aver rimesso in partita il Sorrento nel finale, la squadra ha disputato una prestazione di grande personalità. I ragazzi però non hanno mollato e questo è sicuramente un grande merito. La nostra proposta di gioco è stata sicuramente molto importante, la vittoria pertanto è meritata. Infortunio Felicioli? Dispiace indubbiamente per chi ci mette l’anima in campo. Da gennaio ci viene sempre a mancare qualcosa. Vezzoni? Ho preso questa linea insieme al direttore ed allo staff. Ci teniamo quelli che abbiamo”.

Cosa cambia per il futuro immediato? Ecco la risposta: “Vincendo avevo detto che avremmo potuto ambire a qualcosa di meglio, ma adesso dobbiamo continuare cosi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author