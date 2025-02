Foggia, Zauri: “C’è rammarico per la sconfitta ma resta la prestazione”

Brusca frenata d’arresto per il Foggia. Il Potenza, infatti, espugna lo ‘Zaccheria’ con il punteggio di 4-3. Una sconfitta commentata così da Luciano Zauri, tecnico dei pugliesi: “Rimane la prestazione dei ragazzi ma c’è rammarico per la sconfitta. Se vuoi fare un campionato diverso, queste partite andrebbero vinte. Siamo arrivati qui per vincerle tutte e non è cambiato nulla”.

