Foggia, Zauri: “Catania squadra importante ma siamo pronti”

Dopo la sconfitta con il Potenza, il Foggia va a caccia del riscatto nella sfida contro il Catania. Un match commentato così dal tecnico dei rossoneri, Luciano Zauri, alla vigilia dell’incontro: “Sarà una partita importante in un bel palcoscenico. Affronteremo una grande squadra, con l’idea di voler fare un campionato di vertice. Siamo pronti per affrontare il Catania, non possiamo non essere all’altezza”.

Catania: “Il Catania è una squadra molto solida, anche per via del sistema di gioco. Vedremo come interpreteranno la gara. Noi cercheremo di vincere la partita, sono convinto che faremo una grande prestazione. Affronteremo una squadra importante dal punto di vista della struttura”.

Indisponibili: “Oltre agli squalificati, saranno assenti Mazzocco e Camigliano. Il resto del gruppo sta abbastanza bene. Pazienza sta meglio, sta aspettando il proprio turno. Stiamo raccogliendo il frutto delle ultime due o tre settimane. Marzupio ha avuto una crescita importante, è un ragazzo serio e disponibile. Ha voglia di rientrare, dietro siamo in meno per squalifiche e se dovesse esserci la possibilità lo vedremo in campo”.

Taranto e Turris: “C’è un problema a monte, probabilmente di controlli. È impensabile che già da dicembre si cominciasse a parlare di mancati pagamenti. Si è chiuso un occhio sbagliando e ancora oggi non vi è certezza di ciò che succederà. Se dovessero essere escluse sarà tutto diverso ma ci penseremo quando succederà”.

Il futuro: “La programmazione lascia il tempo che trova, soprattutto nel mio mestiere. Non mi sto preoccupando di questo aspetto, il presidente sa dove sono e quando vorrà potrà chiamarmi. La mia disponibilità nel voler rimanere è totale ma non per perdere tempo. Sono molto ambizioso. Ad inizio stagione, la società ha effettuato investimenti importanti. Pazienza è un giovane importante ma ha avuto difficoltà fisiche e quando starà meglio scenderà in campo se lo meriterà. Mi auguro che le scelte vengano fatte per ambire a qualcosa di importante”.

Gol subìti su palle inattive: “Ci abbiamo lavorato, abbiamo guardato ciò che è successo contro il Potenza. Bisogna migliorare nell’atteggiamento”.

Finale di stagione: “In questi mesi ho avuto modo di guardarmi intorno. Mi piace molto stare a Foggia ma non devo restarci per forza. Ci dovranno essere le condizioni tecniche e gestionali. Se dovessi rimanere con il direttore vorrà dire che avremo voce in capitolo su tante cose su cui oggi non possiamo incidere come vorremo”.

Zeman: “Non ho avuto il piacere di averlo come allenatore ma l’ho sfiorato diverse volte a Pescara. Gli auguro di stare meglio al più presto, ha fatto qualcosa di importante per il calcio italiano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author