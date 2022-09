Il Foggia si è aggiudicato per 1-0 il derby con la Virtus Francavilla, vincendo un turno infrasettimanale utile per uscire dalla piccola crisi di risultati che aveva visto i satanelli protagonisti nelle prime due giornate. Al termine del match hanno parlato mister Antonio Calabro per i biancazzurri e l’autore del gol vittoria Eugenio D’Ursi per i rossoneri.