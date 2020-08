Foggia, violenta bomba d’acqua: disagi e allagamenti

Condividi

Una violenta bomba d'acqua, durata circa trenta minuti, si è abbattuta poco fa sulla città di Foggia. Tanti i disagi causati tra cui molti allagamenti in varie zone della città: colpite duramente le abitazioni a piano terra in via Lucera e via San Severo (dove l'acqua è arrivata a 70 cm), problemi anche in viale Fortore dove è stato chiuso il sottopassaggio e nella zona alle spalle della Chiesa di San Francesco Saverio. Vari gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile e.r.a. ambiente che hanno operato con pompe idrovore per liberare box e scantinati. Non si registrano feriti.

Attilio Scarano