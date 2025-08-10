Foggia, vicinissimo il giovane Castorri per il centrocampo

Un altro giovane di per il centrocampo del Foggia di Delio Rossi. È vicinissimo il giovane Gianmarco Castorri, classe 2005, mezzala del Cesena, che nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze e 5 reti nel campionato di Primavera 1. Il giocatore dovrebbe arrivare con la formula del prestito.
