Foggia, vicinissimo il giovane Castorri per il centrocampo

Un altro giovane di per il centrocampo del Foggia di Delio Rossi. È vicinissimo il giovane Gianmarco Castorri, classe 2005, mezzala del Cesena, che nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze e 5 reti nel campionato di Primavera 1. Il giocatore dovrebbe arrivare con la formula del prestito.

