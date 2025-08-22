Foggia, uomo armato di spranga semina panico in pieno centro

Foggia – Un uomo di origini straniere ha seminato il panico tra le principali vie cittadine, brandendo una spranga e colpendo panchine e segnaletica stradale. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato e anche colpito da alcune persone presenti, fino all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine.
La community ‘Difendiamo il quartiere ferrovia’, nel sottolineare ulteriori episodi violenti di cui si è reso protagonista l’uomo nei giorni scorsi, afferma che «si tratta dell’ennesimo episodio che dimostra come la situazione sia ormai fuori controllo. I cittadini non possono più vivere nella paura, né rassegnarsi a vedere il proprio quartiere ridotto a una zona di degrado e insicurezza quotidiana”.
