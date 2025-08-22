22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foggia, uomo armato di spranga semina panico in pieno centro

Antonella D'Avola 22 Agosto 2025
centered image

Foggia – Un uomo di origini straniere ha seminato il panico tra le principali vie cittadine, brandendo una spranga e colpendo panchine e segnaletica stradale. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato e anche colpito da alcune persone presenti, fino all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine.
La community ‘Difendiamo il quartiere ferrovia’, nel sottolineare ulteriori episodi violenti di cui si è reso protagonista l’uomo nei giorni scorsi, afferma che «si tratta dell’ennesimo episodio che dimostra come la situazione sia ormai fuori controllo. I cittadini non possono più vivere nella paura, né rassegnarsi a vedere il proprio quartiere ridotto a una zona di degrado e insicurezza quotidiana”.

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

centered image

