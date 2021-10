Foggia | Una vittoria meno bella ma importantissima

Il Foggia riparte da altri tre punti importanti guadagnati contro il Messina. Una vittoria meno bella, ma più concreta. L’altra faccia di Zemanlandia racconta di una sfida non dominata, ma portata a casa. Ed è ciò che conta per la classifica dei satanelli, che si portano al quinto posto in coabitazione con il Taranto a 12 punti in graduatoria. Seconda vittoria consecutiva per Curcio e compagni che erano andati sotto, a causa del solito errorino difensivo ma poi sono riusciti proprio con le sostituzioni a cambiare l’esito della sfida. Merkaj su tutti, con la rete del 2-1, ha dato nuova linfa vitale all’attacco di Zeman. Ora arriva la gara con il Palermo, una trasferta insidiosa ma una sfida play-off importante per dare un segnale al campionato prima del doppio derby contro il Monopoli prima, domenica 17 ottobre e poi con il Bari il 20 ottobre. Un trittico di partite, contro squadre di alta classifica per lanciare un segnale al campionato. Le due vittorie consecutive rappresentano un primo indizio, seppur con qualche lacuna ancora presente. Ma si incominciano a vedere gli sprazzi di un Foggia che va a segno con facilità, con qualcosa da migliorare nel reparto difensivo. Sei gol segnati nelle ultime due, con nove marcatori diversi da inizio campionato. Dati statistici che fanno sorridere Zeman, che ha portato a casa tre punti. Meno belli, ma tanto importanti.