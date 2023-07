Foggia, un messaggio della Signora Canonico fa indignare i tifosi

FOGGIA – È rottura tra la famiglia Canonico ed i tifosi del Foggia. La tensione nel capoluogo dauno è alle stelle, nonostante 40 giorni fa si sia sfiorato il clamoroso salto in Serie B. Causa di tutto ciò è soprattutto il clima di incertezza che si respira intorno al club rossonero. Che l’attuale presidente Nicola Canonico sia ormai sottotiro è un fatto accertato. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche sua moglie: in un messaggio privato, fatto girare da ignoti, si leggono parole pesanti ed offensive da parte della donna nei confronti della piazza. “Siete ridicoli! Siete voi che fate scappare via la gente da Foggia! Tanto onore a mio marito! Meritate di restare senza calcio!” si legge nel testo che ha suscitato l’indignazione dell’intera tifoseria, oltre ad alcuni aggettivi che sarebbe meglio censurare. Le reazioni social non si sono fatte attendere, su Facebook ma anche e soprattutto su TikTok. “Non siete più graditi a Foggia”, “Siamo sempre stati dalla vostra parte ma ora basta” ed altre risposte a tono da parte di tifosi avvelenati da un gesto sicuramente evitabile in un momento così delicato. La stessa signora Canonico ha poi fatto marcia indietro con un successivo messaggio di scuse a coloro che si sono sentiti offesi da parole che, però, non lasciano troppo spazio all’interpretazione. Una mossa arrivata probabilmente troppo tardi, in un clima ormai sempre più incandescente. Un’estate senza pace, in cui il calcio giocato sembra essere soltanto un felice ricordo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp