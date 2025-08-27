Foggia, un gradito ritorno: riecco Davide Petermann

Un gradito ritorno per il Foggia. Il club rossonero ha chiuso l’accordo con il centrocampista Davide Petermann che torna alla corte di Delio Rossi tre anni dopo l’ultima esperienza. Per lui, che firmerà un contratto di due anni, già un’esperienza in capitanata chiusa con 85 presenze e 13 reti. Arriva dal Latina, dove lo scorso anno ha collezionato 29 gare e 2 gol, a titolo definitivo.

