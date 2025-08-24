Foggia, umiliante avvio shock: il Catania ne fa sei

(Di Antonio Di Donna) Se quello di Davide che batte Golia è un mito, un motivo ci sarà. I miracoli, in quanto tali, accadono molto molto raramente. Ed evidentemente, chi li concede, non aveva gli occhi sull’erba del Massimino. Niente clamoroso al Cibali, semmai ciò che è davvero clamoroso è stato credere che questo Foggia avrebbe potuto tener testa al Catania di Toscano.

C’è almeno una categoria di differenza tra etnei e rossoneri e se Delio Rossi non otterrà dalla proprietà in rinforzi che servono nei prossimi giorni, la stagione del Foggia rischia di essere seriamente un calvario. Davanti ad uno stadio vestito a festa, la partita del Foggia dura una manciata di minuti. Il tempo che Borbei, dopo sei giri il lancette stenda Jimenez, provocando un rigore che l’ex Cicerelli, trasforma in scioltezza. Da lì in avanti, la prima di campionato assume i connotati dell’ultima di precampionato.

Col Catania protagonista e il pur volenteroso Foggia poco più che sparring partner. E dopo una ventina di minuti, per Donnarumma è un gioco da ragazzi, inserirsi tra due centrali e battere un Borbei uscito con colpevole ritardo sulla sua testa. Il Catania non si sazia affatto e bastano dieci minuti scarsi per calare il tris. Cicerelli pennella su calcio d’angolo, Ierardi in mischia schiaccia di testa nell’angolino. Ciò che resta del Foggia evapora quasi definitivamente, prima dell’intervallo.

Il Catania continua imperterrito a premere. Limone si gioca la card provando ed evitare il secondo rigore della serata. Ma per Mirabella di Napoli, richiamato al monitor, quello di Staver su Forte è fallo da rigore. Forte dagli undici metri spiazza ancora Borbei.

Col risultato acquisito, il Catania fisiologicamente concede un po’ più spazio nella ripresa. Ma servirebbe il Foggia di un’altra cilindrata per approfittarne. Il canovaccio del match non cambia affatto. Anzi, Borbei è bravo in più di una circostanza ad evitare la “manita”, ma devo capitolare sul tiro dal limite di uno dei nuovi entrati. Quel D’Ausilio, ex Cerignola, che segna ma non chiude la festa. E siccome al termine manca ancora tanto, si divertono anche altri subentrati. Raimo, ad esempio, si esibisce in una bella rovesciata, Borbei, ancora rivedibile, non trattiene, e Lunetta chiude il set e certifica la prima inevitabile svolta della stagione rossonera. O arrivano i rinforzi o quella del Cibali non resterà l’ultima mortificante imbarcata.

Tabellino / Catania-Foggia 6-0

Reti: 7′ rigore Cicerelli, 20′ Donnarumma, 31′ Ierardi, 38′ rigore Forte, 71′ D’Ausilio, 80′ Lunetta

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi (46′ Pieraccini), Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma (79′ Raimo); Jimenez (66′ D’Ausilio), Cicerelli (72′ Stoppa); Forte (66′ Lunetta). Panchina: Bethers, Allegretti, Bottaro, Ortoli, Giardina. All. Toscano.

Foggia (4-3-3): Borbei; Buttaro (66′ Bignami), Staver, Felicioli (83′ Castaldi), Panico; Garofalo, Agnelli (46′ Pazienza), Castorri; Winkelmann, Bevilacqua, Orlando. Panchina: De Simone, Magro, Ciccone, Basso, La Porta, Pellegrino. All. Fedele Limone (Delio Rossi squalificato).

Arbitro: Domenico Mirabella della sezione di Napoli. Assistenti: Luca Chiavaroli di Pescara e Carmine De Vito di Napoli. Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Ammoniti: Staver, Pazienza, Felicioli, Castaldi (F).

Angoli: 6-2.

