Foggia, ultimo saluto a Hayat Fatimi, proclamato lutto cittadino

Domani, martedì 9 settembre, la città di Foggia renderà omaggio a Hayat Fatimi, vittima del femminicidio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 agosto scorso.
Per volontà della famiglia, alle 11.00, davanti all’Obitorio del Policlinico Riuniti di viale Pinto, si terrà una preghiera di cordoglio aperta alla comunità. Sarà l’ultimo saluto che la città potrà rivolgere alla donna, in un momento di raccoglimento e vicinanza ai suoi cari.
Contestualmente, l’amministrazione comunale ha proclamato per la stessa giornata il lutto cittadino. Le bandiere del Comune di Foggia saranno esposte a mezz’asta, mentre un minuto di silenzio verrà osservato nelle sedi istituzionali (Consiglio comunale, Commissioni e Giunta) alla prima occasione utile. Inoltre, è stato rivolto un invito a dedicare un minuto di raccoglimento anche nei luoghi di lavoro di Foggia alle 12.00 in punto.
La città intera si prepara così a stringersi nel ricordo di Hayat, simbolo di una tragedia che ha profondamente scosso la comunità foggiana.
