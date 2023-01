Foggia: Ufficiale, Vuthaj in prestito al Novara

Il Novara ha annunciato l’accordo col Foggia per il trasferimento, in prestito fino a giugno 2023, di Dardan Vuthaj. L’attaccante albanese torna in maglia azzurra dopo la straordinaria esperienza della passata stagione, quando a suon di gol ha trascinato la squadra alla vittoria del campionato di Serie D. 37 reti stagionali per l’esattezza, un numero incredibile che l’ha portato a essere il miglior marcatore della Serie D e il calciatore più prolifico di tutta Italia nel 2021/22, infrangendo anche il record del maggior numero di gol in una singola stagione in maglia Novara, appartenuto a Romano. Dopo aver trascorso la prima parte di stagione al Foggia, torna a vestire l’azzurro nella categoria conquistata sul campo lo scorso anno.

