1 Settembre 2025

News

News

Foggia, ufficiale la cessione di Tascone al Guidonia

Christian Cesario 1 Settembre 2025
centered image

Cambio di maglia per Simone Tascone. Il Calcio Foggia 1920 ha infatti annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista al Guidonia Montecelio 1937 FC.

Classe 1997, Tascone lascia i rossoneri dopo aver messo in campo impegno e professionalità, qualità riconosciute anche dal club nel comunicato ufficiale di congedo. Con il Foggia ha vissuto una parentesi intensa, caratterizzata da spirito di sacrificio e disponibilità, elementi che ne hanno fatto un punto di riferimento nello spogliatoio.

Per il giocatore campano inizia ora una nuova avventura con il Guidonia Montecelio, realtà ambiziosa che punta sul suo bagaglio di esperienza per rafforzare la mediana. Una sfida stimolante che permetterà a Tascone di misurarsi con un nuovo ambiente e di rilanciarsi con ulteriori responsabilità.

