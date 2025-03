Foggia, trasporto di organi salva due vite

Lo scorso 22 marzo, nottetempo, il Centro Trapianti di Bari ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato per organizzare il trasporto – in massima rapidità e sicurezza – di un’equipe medica proveniente da Napoli per l’effettuazione di un delicato intervento di espianto di organi che è stato effettuato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.

I sanitari, sono riusciti ad arrivare appena in tempo per prelevare due organi vitali che in brevissimo sono stati trasportati, in sicurezza e velocità, a Napoli e Bari destinati a due diversi pazienti in lista d’attesa per i trapianti salva-vita.

La Questura di Foggia, a vista, ha organizzato e coordinato uno specifico servizio di staffetta dall’Aeroporto Gino Lisa di Foggia agli Ospedali Riuniti di Foggia e viceversa, permettendo in questo modo – nei ristretti tempi dettati dall’emergenzialità – un trasporto rapido e sicuro degli organi espiantati.

Il pronto intervento della Polizia di Stato e la collaborazione prestata prontamente dagli enti che, a vario titolo, hanno preso parte a tale servizio hanno permesso di salvare due vite umane, dimostrando ancora una volta l’importanza del fare sistema mettendo in campo ogni risorsa disponibile per dare priorità alle emergenze che coinvolgono la cittadinanza.

“Esserci sempre”, non è solo uno slogan di maniera ma la testimonianza di un servizio di prossimità che diventa aiuto prezioso al servizio della collettività.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts