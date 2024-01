Foggia torna a ospitare una prova nazionale di scherma: in quella che è da sempre una delle città punto di riferimento della disciplina sportiva, si terrà la seconda prova nazionale Cadetti under 17, maschile e femminile.

La manifestazione porterà in pedana sciabolatori e fiorettisti provenienti da tutta Italia, che “restituiranno alla città di Foggia quella ribalta nazionale che mancava da ormai sei anni”, sostengono dall’organizzazione dell’evento, ovvero la polisportiva Olympia, in sinergia con la Federazione Italiana Scherma e in collaborazione con l’associazione nazionale Finanzieri Italiani.

Le gare si svolgeranno nel quartiere fieristico di Foggia il 27 e il 28 di gennaio. A patrocinare la due giorni è la Regione Puglia. “Sarà una grande occasione per rendere l’agonismo, la pratica sportiva, portavoce di valori importanti, che toccano temi di scottante attualità. Il no alla violenza, la lotta contro i femminicidi. Per ribadire ancora – se mai ce ne fosse bisogno – che lo sport può generare e diffondere cultura della legalità”, concludono dall’organizzazione

