Condividi

Circa una settimana di allenamenti è bastata al giovane Gianmarco Alba per convincere Ninni Corda: il calciatore ex giovanili di Bari e Benevento ha firmato per il Foggia. Ecco il 2001 che mancava: il calciatore che andrà a ricoprire, nel 3-5-2 rossonero, il ruolo di mezz'ala.