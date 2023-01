Foggia-Taranto: Diretta in chiaro su Antenna Sud

Foggia-Taranto, gara valida per la 25a Giornata del Girone C della Serie C, in programma alle 21.00 di mercoledì 1° allo stadio Zaccheria, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre per la Puglia e la Basilicata. No streaming.

Da una parte i rossoneri di Fabio Gallo, reduci da tre vittorie consecutive tra coppa e campionato, dall’altra i rossoblu di Eziolino Capuano che nel 2023 non hanno mai ottenuto un successo né segnato. Un digiuno che dura da 507 minuti: l’ultimo gol porta la firma di Antonio Romano, su rigore, nella trasferta di Messina del 18 dicembre del 2022.

Condividi su...



Linkedin

email