Foggia, sventato rapimento bimbo di 3 anni

L’episodio, tutto da confermare, si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno presso il Terminal “Vincenzo Russo” dell’Ataf. Secondo una prima ricostruzione dei fatti tre dipendenti dell’azienda di trasporto urbano avrebbero notato una donna di circa 25 anni mentre urlava disperata davanti ad una fermata dei mezzi pubblici. Ai tre operatori subito accorsi veniva riferito che qualcuno aveva tentato di prendere con la forza e portare via il figlio della donna, di circa 3 anni, che nel frattempo piangeva spaventato. Il tentato rapimento sarebbe avvenuto pochi attimi prima, con uno strattonamento, ad opera di un cittadino di colore che la donna ha subito indicato mentre questi si stava allontanando velocemente in direzione dei bagni pubblici del Terminal. Uno degli operatori lo ha raggiunto e bloccato, in attesa che arrivasse una pattuglia della Polizia Municipale. L'uomo da un primo riscontro nel corso della sua identificazione sarebbe apparso poco lucido. Si è in attesa di accertare la dinamica dell’accaduto attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza.