Foggia sul tetto d’Europa: Scarpiello conquista l’argento agli Europei Master di Functional Fitness

È il foggiano Alessio Scarpiello il primo atleta in Italia a salire sul podio degli Europei Master and Junior di Functional Fitness nella categoria Master 35-39 anni: per lui uno storico argento, vinto al termine di una tre-giorni di gare, tenutasi dal 13 al 15 giugno, in cui Scarpiello ha rappresentato la Nazionale Italiana.

Una prova da incorniciare per l’atleta foggiano, che proprio nelle battute finali è riuscito a superare il tedesco Dobromir Karkoszka (medaglia di bronzo), cedendo il passo soltanto all’inglese Sam Woodhead (medaglia d’oro).

La competizione ha visto circa *460 atleti* , provenienti da tutta l’Europa, sfidarsi nella splendida cornice del Maaspoort Den Bosch di Hertogenbosch (Paesi Bassi). Sei le prove totali che hanno testato i partecipanti nei domini tipici del Funcional Fitness, ovvero capacità aerobica, forza, resistenza, abilità senza sovraccarico, modalità miste e potenza.

*Risultato storico* che dà lustro alla Capitanata e che conferma il trend positivo legato alla palestra Fitness Elite dei coach Matteo e Luigi Zazzera, realtà foggiana non nuova a certi tipi di risultati in contesti nazionali ed internazionali e che continua a sfornare storie di successo:

come quella di Oronzo e Saverio Cardone, rispettivamente medaglia d’oro alla Modena Winter Challange di Crossfit e settimo posto alla French Throwdown, una della maggiori gare mondiali di Crossfit; oppure quella dello stesso coach Luigi Zazzera terzo posto alla 059 Classic, altra gara di Crossfit sempre di primo piano nel panorama nazionale.

