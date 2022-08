FOGGIA – Filippo Costa, Andrej Jelenic e Matteo Ardemagni. Il Foggia prova tre colpi in vista della chiusura del calciomercato estivo, prevista per giovedì 1 settembre alle ore 20 all’Hotel Gallia di Milano. Il ds Belviso e il presidente Canonico hanno praticamente definito l’operazione con il Napoli per il terzino, mentre sono a colloquio con l’entourage di Jelenic e Ardemagni per piazzare un doppio colpo d’esperienza e rafforzare la formazione di Boscaglia ai nastri di partenza del campionato di Serie C domenica 4 settembre con la sfida al Latina. Per Costa si tratta sulla base di un prestito. Il giocatore, 27 anni, è di proprietà del Napoli, con cui ha un contratto di altri due anni. Dopo il prestito a Bari nella stagione 2019/2020 ha vestito le maglie di Entella e Parma, dove ha raccolto solo 3 gettoni nella scorsa stagione. Messosi in luce con la Spal in Serie A, ha bisogno di una piazza in cui rilanciarsi e con cui magari riconquistare la cadetteria. Allo stesso tempo Canonico vuole affiancare un attaccate a Ogunseye. Ardemagni, 35 anni, è in uscita dal Siena e potrebbe avere le caratteristiche che fanno al caso del Foggia. Jelenic, invece, è un esterno d’attacco, svincolato dal Padova. Nella sua carriera anche 160 presenze e 12 reti in B. Ultime ore frenetiche, insomma, per completare il roster e poi tuffarsi definitivamente nel campionato di Serie C.