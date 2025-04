Foggia, stretta sugli incivili: prime multe degli agenti in borghese

“La nostra non è una strategia repressiva, ma educativa. Puntiamo a stimolare rispetto, consapevolezza e attenzione nei confronti degli altri e della città”

A Foggia sono partiti i controlli in abiti civili da parte della Polizia Locale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e la mancata raccolta delle deiezioni canine. Nel primo giorno di attività, gli agenti in borghese hanno accertato dieci infrazioni: sei per non aver raccolto gli escrementi degli animali domestici e quattro per il mancato utilizzo del guinzaglio in luoghi pubblici. A tutti i trasgressori sono state comminate sanzioni.

Il Comune è impegnato da tempo sul fronte del decoro urbano, con interventi e azioni mirate. L’assessorato all’ambiente ha collocato, dal marzo scorso, 50 cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine, distribuiti in prossimità di aree verdi, scuole, marciapiedi e spazi destinati ai cani. A questi si sono aggiunti altri 270 cestini per la raccolta generica. Durante l’estate, inoltre, l’assessorato alle Politiche Sociali ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari di animali per promuovere comportamenti responsabili, anche contro l’abbandono.

Tuttavia, nonostante l’impegno e le iniziative, persistono atteggiamenti di incuria e scarsa attenzione verso l’ambiente e la collettività. Da qui la decisione di introdurre controlli discreti, con agenti in borghese attivi soprattutto nelle aree verdi della città.

“La nostra non è una strategia repressiva, ma educativa. Puntiamo a stimolare rispetto, consapevolezza e attenzione nei confronti degli altri e della città. Questi servizi hanno lo scopo di favorire un maggiore decoro urbano e di contrastare comportamenti superficiali che danneggiano tutti”, affermano le assessore Daniela Patano (Polizia Locale), Simona Mendolicchio (Politiche Sociali), Lucia Aprile (Ambiente) e la sindaca Maria Aida Episcopo in una nota congiunta.

L’amministrazione annuncia l’intensificazione dei controlli nelle prossime settimane, confidando nella collaborazione dei cittadini per una Foggia più pulita e vivibile.

